«Аталанта» — «Лечче»: счет матча 1:0, обзор голов

на своем поле одолелав матче 18-го тура Серии А. Хозяева победили со счетом 1:0.

Единственный мяч на 58-й минуте забил хавбек Адемола Лукман.

Россиянин Алексей Миранчук вышел на поле на 92-й минуте.

Футбол. Италия. Серия А Аталанта — Лечче 1:0 Гол: 1:0 Адемола Лукман (58') Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон, Берат Джимсити, Зеад Колашинац, Давиде Дзаппакоста (Надир Цортеа, 64'), Маттео Руджери (Эмиль Хольм, 90'), Мартен де Рон, Марио Пашалич, Теун Коопмейнерс (Мишель Ндари Адопо, 83'), Джанлука Скамакка (Луис Мурьель, 64'), Адемола Лукман (Алексей Миранчук, 90') Лечче: Владимиро Фальконе, Антонино Галло, Ахмед Туба, Федерико Баскиротто, Валентен Жендрей (Лоренцо Венути, 83'), Габриэл Стрефезза (Марчин Листковски, 83'), Хамза Рафья (Хоан Гонсалес, 72'), Юльбер Рамадани, Никола Крстович (Роберто Пикколи, 77'), Реми Уден, Mohamed Kaba Предупреждения: Давиде Дзаппакоста (35'), Юльбер Рамадани (82'), Эмиль Хольм (90 + 5'), Реми Уден (90 + 5')

«Аталанта» набрала 29 очков и идет шестой в таблице Серии А.

Календарь и таблица Серии А

«Лечче» (20) располагается на 13-й позиции.