Transfermarkt составил новый рейтинг самых дорогих защитников в мире

Йошко Гвардиол Фото: globallookpress.com
На первом и втором месте расположились игроки «Манчестер Сити» — хорват Йошко Гвардиол и португалец Рубен Диаш. Третью строчку занял футболист лондонского «Арсенала» Вильям Салиба.
Топ-10 самых дорогих защитников мира:
- 1. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», € 80 млн).
- 2. Рубен Диаш («Манчестер Сити», € 80 млн).
- 3. Вильям Салиба («Арсенал», € 75 млн).
- 4. Альфонсо Дэвис («Бавария», € 70 млн).
- 5. Рональд Араухо («Барселона», € 70 млн).
- 6. Эдер Милитао («Реал» М, € 70 млн).
- 7. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», € 70 млн).
- 8. Маттейс де Лигт («Бавария», € 65 млн).
- 9. Кристиан Ромеро («Тоттенхэм Хотспур», € 65 млн).
- 10. Ашраф Хакими («ПСЖ», € 65 млн).