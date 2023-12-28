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    Transfermarkt составил новый рейтинг самых дорогих защитников в мире

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    После зимнего обновления в стоимости футболистов Transfermarkt на своем официальном канале сделал новый список самых дорогих защитников мира.

    Йошко Гвардиол
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    Йошко Гвардиол

    На первом и втором месте расположились игроки «Манчестер Сити» — хорват Йошко Гвардиол и португалец Рубен Диаш. Третью строчку занял футболист лондонского «Арсенала» Вильям Салиба.

    Топ-10 самых дорогих защитников мира:
    • 1. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», € 80 млн).
    • 2. Рубен Диаш («Манчестер Сити», € 80 млн).
    • 3. Вильям Салиба («Арсенал», € 75 млн).
    • 4. Альфонсо Дэвис («Бавария», € 70 млн).
    • 5. Рональд Араухо («Барселона», € 70 млн).
    • 6. Эдер Милитао («Реал» М, € 70 млн).
    • 7. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», € 70 млн).
    • 8. Маттейс де Лигт («Бавария», € 65 млн).
    • 9. Кристиан Ромеро («Тоттенхэм Хотспур», € 65 млн).
    • 10. Ашраф Хакими («ПСЖ», € 65 млн).
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