Рюдигер рассказал о своем непростом детстве

Защитникрассказал о том месте, где происходило его детство.

«Я вырос в неблагополучном районе, и мне нужно было выбраться из этой ситуации, потому что втянуться в неё было бы очень легко. Иногда мы не знали, будет ли нам чем питаться на следующий день.

Потом ты видишь, как другие парни в твоём районе вдруг становятся владельцами красивых машин, видишь, как некоторые люди носят дизайнерскую обувь и тому подобное.

Стал бы я хорошим преступником? Не думаю. Извините, буду честен — у меня не хватило бы смелости на такие безумные поступки», — приводит слова Рюдигера Madrid Zone.

В нынешнем сезоне Рюдигер провел 23 матча за «Реал» и сделал одну голевую передачу. «Сливочные» занимают 1-е место в таблице Примеры с 45-ю очками в активе после 18-и туров.