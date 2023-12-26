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    Рюдигер рассказал о своем непростом детстве

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    Защитник «Реала» Антонио Рюдигер рассказал о том месте, где происходило его детство.

    Антонио Рюдигер
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    Антонио Рюдигер

    «Я вырос в неблагополучном районе, и мне нужно было выбраться из этой ситуации, потому что втянуться в неё было бы очень легко. Иногда мы не знали, будет ли нам чем питаться на следующий день.

    Потом ты видишь, как другие парни в твоём районе вдруг становятся владельцами красивых машин, видишь, как некоторые люди носят дизайнерскую обувь и тому подобное.

    Стал бы я хорошим преступником? Не думаю. Извините, буду честен — у меня не хватило бы смелости на такие безумные поступки», — приводит слова Рюдигера Madrid Zone.

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    • В нынешнем сезоне Рюдигер провел 23 матча за «Реал» и сделал одну голевую передачу. «Сливочные» занимают 1-е место в таблице Примеры с 45-ю очками в активе после 18-и туров.

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