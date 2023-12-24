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    Фенербахче — Галатасарай смотреть онлайн

    24.12.2023 в 19:00 начнется матч в турецской футбольной Суперлиге Фенербахче — Галатасарай

    Футбол Фенербахче Галатасарай
    В 19:00 24.12.2023 Фенербахче и Галатасарай начнут матч в турецской футбольной Суперлиге.

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    Фенербахче — Галатасарай

    Последний матч между собой: Галатасарай — Фенербахче 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Фенербахче»).

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