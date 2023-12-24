«Фенербахче» — «Галатасарай». Матч пройдет в рамках 17-го тура турецкой Суперлиги 24 декабря, начало — 19:00 (мск). «Фенербахче» — «Галатасарай»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Фенербахче»

Команда на протяжении сезона показывает очень мощный и результативный футбол, по праву лидируя в чемпионате со своим извечным соперником «Галатасараем». Оба клуба сейчас имеют по 43 очка.

В последнем туре «Фенербахче» выдал яркий перфоманс против одного из выскочек текущего сезона «Кайсериспора», обыграв его в гостях со счетом 4:3. Хет-триком в этой встрече отметился нападающий Миши Батшуайи, еще один гол на счету звезды местного футбола Дженгиза Ундера.

С этого сезона «Фенербахче» возглавляет опытный турецкий тренер Исмаил Картал и пока все у него складывается очень неплохо, как в национальном чемпионате, так и Лиге конференций. Там команда уверенно победила на групповом этапе, добившись шести побед в шести матчах.

В чемпионате Турции «Фенербахче» идет серией из пяти побед, а единственное поражение потерпел в 11-м туре от «Трабзонспора» (2:3). По традиции состав имеет немало звучных имен. Это иностранцы Душан Тадич, Эдин Джеко, Миши Батшуайи, Себастьян Шиманский, Доминик Ливакович, так и турецкие футболисты Дженгиз Ундер, Ферди Кадиоглу, Мерт Мюлдюр.

«Галатасарай»

После 16-ти туров самый популярный клуб страны возглавляет чемпионат Турции вместе с «Фенербахче» и намерен защитить прошлогодний чемпионский титул. Второй сезон команду очень успешно возглавляет Окан Бурук.

Он сам был неплохим футболистом, играл в «Галатасарее», итальянской Серии А, а теперь стал отличным тренером. В последнем туре команда одержала непростую победу над «Карагюмрюком» со счетом 1:0, забив единственный мяч в конце первого тайма.

Все прогнозы на футбол

Вообще, в чемпионате «Галатасарай» потерпел единственное поражение в 12-м туре от скромного «Хатайспора» (0:1) в 12-м туре. В Лиге чемпионов команда сыграла гораздо скромнее, смогла занять лишь третье место в своей группе и теперь будет играть в Лиге Европы.

«Галатасарай» обладает приличным бюджетом и может приглашать к себе звезд европейского уровня, что с удовольствием и делает. Сейчас в составе играют Мауро Икарди, Тете, Хаким Зиеш, Лукас Торейра, Дрис Мертенс, Седрик Бакамбу, Керим Демирбай. Все они были недавно на слуху в ведущих европейских клубах и не растеряли свой класс.

Прогноз и ставка

Перед этой встрече букмекеры считают фаворитом «Фенербахче». На его победу дают — 2,27, а на «Галатасарай» — 2,90. Ничья — 3,80.

Обе команды находятся в отличной форме, почти не замечают сопротивления в национальном чемпионате и ставят перед собой единственную цель — золотые медали.

На наш взгляд, состав «Галатасарая» более мастеровит, многие футболисты находятся в самом соку, тогда как у «Фенербахче» он более возрастной, и большинство игроков уже на сходе. Поэтому мы считаем, что можно попробовать взять прогноз и ставку на победу «Галатасарая» с форой 0 за 2,17.

Любители рискнуть могут взять ставку на чистую победу «Галатасарая» за 2,90. На наш взгляд, он все-таки чуть завышен.