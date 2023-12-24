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    «Галатасарай» подтвердит свой класс

    «Фенербахче» — «Галатасарай». Ставка (к. 2,17) и прогноз на чемпионат Турции 24 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Галатасарай»
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    Хаким Зиеш — игрок «Галатасарая»
    «Фенербахче» — «Галатасарай». Матч пройдет в рамках 17-го тура турецкой Суперлиги 24 декабря, начало — 19:00 (мск). «Фенербахче» — «Галатасарай»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Турция. Суперлига 24 Декабря 2023 года
    Фенербахче
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    •  Фенербахче 19:00 Галатасарай Галатасарай
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    «Фенербахче»

    Команда на протяжении сезона показывает очень мощный и результативный футбол, по праву лидируя в чемпионате со своим извечным соперником «Галатасараем». Оба клуба сейчас имеют по 43 очка.

    В последнем туре «Фенербахче» выдал яркий перфоманс против одного из выскочек текущего сезона «Кайсериспора», обыграв его в гостях со счетом 4:3. Хет-триком в этой встрече отметился нападающий Миши Батшуайи, еще один гол на счету звезды местного футбола Дженгиза Ундера.

    С этого сезона «Фенербахче» возглавляет опытный турецкий тренер Исмаил Картал и пока все у него складывается очень неплохо, как в национальном чемпионате, так и Лиге конференций. Там команда уверенно победила на групповом этапе, добившись шести побед в шести матчах.

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    • В чемпионате Турции «Фенербахче» идет серией из пяти побед, а единственное поражение потерпел в 11-м туре от «Трабзонспора» (2:3). По традиции состав имеет немало звучных имен. Это иностранцы Душан Тадич, Эдин Джеко, Миши Батшуайи, Себастьян Шиманский, Доминик Ливакович, так и турецкие футболисты Дженгиз Ундер, Ферди Кадиоглу, Мерт Мюлдюр.

    «Галатасарай»

    После 16-ти туров самый популярный клуб страны возглавляет чемпионат Турции вместе с «Фенербахче» и намерен защитить прошлогодний чемпионский титул. Второй сезон команду очень успешно возглавляет Окан Бурук.

    Он сам был неплохим футболистом, играл в «Галатасарее», итальянской Серии А, а теперь стал отличным тренером. В последнем туре команда одержала непростую победу над «Карагюмрюком» со счетом 1:0, забив единственный мяч в конце первого тайма.

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    Вообще, в чемпионате «Галатасарай» потерпел единственное поражение в 12-м туре от скромного «Хатайспора» (0:1) в 12-м туре. В Лиге чемпионов команда сыграла гораздо скромнее, смогла занять лишь третье место в своей группе и теперь будет играть в Лиге Европы.

    «Галатасарай» обладает приличным бюджетом и может приглашать к себе звезд европейского уровня, что с удовольствием и делает. Сейчас в составе играют Мауро Икарди, Тете, Хаким Зиеш, Лукас Торейра, Дрис Мертенс, Седрик Бакамбу, Керим Демирбай. Все они были недавно на слуху в ведущих европейских клубах и не растеряли свой класс.

    Прогноз и ставка

    Перед этой встрече букмекеры считают фаворитом «Фенербахче». На его победу дают — 2,27, а на «Галатасарай» — 2,90. Ничья — 3,80.

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    Обе команды находятся в отличной форме, почти не замечают сопротивления в национальном чемпионате и ставят перед собой единственную цель — золотые медали.

    На наш взгляд, состав «Галатасарая» более мастеровит, многие футболисты находятся в самом соку, тогда как у «Фенербахче» он более возрастной, и большинство игроков уже на сходе. Поэтому мы считаем, что можно попробовать взять прогноз и ставку на победу «Галатасарая» с форой 0 за 2,17.

    Любители рискнуть могут взять ставку на чистую победу «Галатасарая» за 2,90. На наш взгляд, он все-таки чуть завышен.

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    «Фенербахче» — «Галатасарай»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 24.12.2023. Прогнозы на футбол. «Галатасарай» подтвердит свой класс
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