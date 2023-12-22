2-й таймАлавес — РеалОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд Беллингем«Алавес» — «Реал». Онлайн
  • 00:12
    • Названа символическая сборная группового этапа Лиги чемпионов по версии УЕФА
  • 23:06
    • «Жирона» не удержала победу в матче с «Бетисом»
  • 22:28
    • Московское «Динамо» по буллитам одолело «Трактор»
  • 22:18
    • СКА взял верх в матче с ЦСКА
    Все новости спорта

    Названа символическая сборная группового этапа Лиги чемпионов по версии УЕФА

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов УЕФА
    Официальный сайт УЕФА представил символическую сборную лучших футболистов группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

    Гарри Кейн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарри Кейн

    Голкипер: Грегор Кобель («Боруссия» Д).

    Защитники: Жоау Канселу («Барселона»), Матс Хуммельс («Боруссия» Д), Айен Муньос («Реал Сосьедад»).

    Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Реал» М), Брайс Мендес («Реал Сосьедад»), Вендерсон Галено («Порту»).

    Нападающие: Гарри Кейн («Бавария»), Габриэл Жезус («Арсенал»).

  • ЛЧ. Легкий выход в четвертьфинал для «Ман Сити» и «Баварии», ранний вылет ПСЖ и «Барсы»?
  • Оцениваем результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2023/24
  • 18/12/2023

    • Первые матчи 1/8 финала состоятся 13-14 и 20-21 февраля, ответные — 5-6 и 12-13 марта.

    Финал Лиги Чемпионов пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 1 июня 2024 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» уверенно выиграет финал клубного чемпионата мира
  • «Манчестер Сити» — «Флуминенсе». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • У «Милана» не возникнет проблем в матче с аутсайдером Серии А
  • «Салернитана» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Очередной спад «Эдмонтона» будет на руку «Рейнджерс»
  • «Рейнджерс» — «Эдмонтон». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 22 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Салернитана — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аль-Ахли Каир — Урава Ред Даймондс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Эмполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Виннипег — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры