Названа символическая сборная группового этапа Лиги чемпионов по версии УЕФА

Гарри Кейн Фото: globallookpress.com
Голкипер: Грегор Кобель («Боруссия» Д).
Защитники: Жоау Канселу («Барселона»), Матс Хуммельс («Боруссия» Д), Айен Муньос («Реал Сосьедад»).
Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Реал» М), Брайс Мендес («Реал Сосьедад»), Вендерсон Галено («Порту»).
Нападающие: Гарри Кейн («Бавария»), Габриэл Жезус («Арсенал»).
Первые матчи 1/8 финала состоятся 13-14 и 20-21 февраля, ответные — 5-6 и 12-13 марта.
Финал Лиги Чемпионов пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 1 июня 2024 года.