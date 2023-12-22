Черышев: Не исключаю, что летом перейду в клуб РПЛ

Полузащитник «Венеции»высказался о возможном переходе в один из клубов

«Были ли у меня варианты с командами РПЛ в последнее время? Были, конечно, но я сильно не вникал в них, потому что у меня контракт с "Венецией". Я не рассматривал вариант с тем, чтобы уходить отсюда. Я здесь доволен, набираюсь опыта и сил.

А следующим летом, если будут какие-то предложения, не исключаю такой переход. Всё зависит от предложений», — сказал 32-летний футболист в интервью YouTube-каналу РПЛ.

В текущем сезоне Черышев провел в итальянской Серии Б семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, сообщалось, что Черышев в январе может перейти в «Лекко».