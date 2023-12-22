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    • Черышев: Не исключаю, что летом перейду в клуб РПЛ
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    Черышев: Не исключаю, что летом перейду в клуб РПЛ

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    Полузащитник «Венеции» Денис Черышев высказался о возможном переходе в один из клубов РПЛ.

    Денис Черышев
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    Денис Черышев

    «Были ли у меня варианты с командами РПЛ в последнее время? Были, конечно, но я сильно не вникал в них, потому что у меня контракт с "Венецией". Я не рассматривал вариант с тем, чтобы уходить отсюда. Я здесь доволен, набираюсь опыта и сил.

    А следующим летом, если будут какие-то предложения, не исключаю такой переход. Всё зависит от предложений», — сказал 32-летний футболист в интервью YouTube-каналу РПЛ.

  • В «Венеции» назвали условие для продления контракта с Черышевым
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    • В текущем сезоне Черышев провел в итальянской Серии Б семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Напомним, сообщалось, что Черышев в январе может перейти в «Лекко».

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