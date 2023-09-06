В «Венеции» назвали условие для продления контракта с Черышевым

Спортивный директор «Венеции»сообщил, что летом у клуба не было предложений по

«Никто не спрашивал нас на предмет перехода Дениса Черышева. Если какой-либо клуб заинтересуется им зимой, то наше руководство обсудит этот вопрос с игроком.

Опция продления контракта на год? Она будет активирована только в случае выхода "Венеции" в Серию А», — приводит слова Брендолина Sport24.

Контракт 32-летнего российского футболиста с «Венецией» рассчитан до лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел в итальянской Серии Б 24 матча, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

«Венеция» занимает четвертое место в турнирной таблице нового сезона Серии Б после четырех туров. Черышев принял участие в двух матчах, в которых не отметился результативными действиями.