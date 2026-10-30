31 октября в матче 10-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Удинезе» и «Рома». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
«Удинезе»
Турнирное положение: «Удинезе» после девяти туров текущего сезона итальянской Серии А имеет пять баллов в своем активе.
Команда занимает безопасную 17-ю строчку, только по дополнительным показателям опережая зону понижения в классе (18-20-я позиции).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках девятого тура национального первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Пармой» (0:0).
Перед этим в предыдущем туре итальянского чемпионата клуб и вовсе остался ни с чем, когда теперь в домашних стенах проиграл «Милану» (0:2).
Не сыграют: травмированы — Алаба, Байо и Гуйе, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах, семь из которых были официальными, «Удинезе» проиграл шесть раз при двух ничьих.
Логично, что у хозяев немного шансов даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, тем более что соперник явно выше их классом.
Юрген Эккеленкамп — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.
«Рома»
Турнирное положение: «Рома» после девяти туров текущего сезона итальянской Серии А имеет 21 балл в своем активе.
Команда занимает третье место, на четыре очка отставая от лидирующего «Интера» и второго в таблице «Лацио», а также на один пункт опережая четвертый «Комо».
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках девятого тура национального первенства коллектив в домашних стенах обыграл «Кальяри» (4:2).
Перед этим в поединке предыдущего тура итальянского чемпионата клуб уже потерял очки, когда теперь на чужом поле сыграл вничью с «Наполи» (3:3).
Не сыграют: травмированы — Ба, Дибала, Коне, Пеллегрини и Свилар, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Рома» выиграла трижды при одной ничьей.
С такими выступлениями в последних матчах гости выглядят явным фаворитом грядущей игры, пусть даже и на выезде, особенно если учитывать их более высокий уровень.
Дониелл Мален — лучший бомбардир команды в Серии А с семью голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Удинезе» хотя бы одна команда не забивала
- в четырех из шести последних матчей «Удинезе» забивали меньше трех голов
- в трех последних матчах «Ромы» забивали больше трех голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.54. Ничья — в 4.50, выигрыш «Удинезе» — в 5.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.30.
Прогноз: в трех последних матчах гостей было забито больше трех мячей. Три или больше взятий ворот было и в их семи из 10-ти последних выездных поединков.
Тем временем, последний расклад сыграл и в трех из пяти последних домашних матчей хозяев.
Ставка: тотал больше 3,0 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 мячей, ведь так было в трех последних матчах «Ромы».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40.