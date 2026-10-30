Отберёт ли «Удинезе» очки у «Ромы»?

прогноз на матч борца за выживание против претендента на чемпионство итальянской Серии А, ставка за 1.95

31 октября в матче 10-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Удинезе» и «Рома». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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«Удинезе»

Турнирное положение: «Удинезе» после девяти туров текущего сезона итальянской Серии А имеет пять баллов в своем активе.

Команда занимает безопасную 17-ю строчку, только по дополнительным показателям опережая зону понижения в классе (18-20-я позиции).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках девятого тура национального первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Пармой» (0:0).

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Перед этим в предыдущем туре итальянского чемпионата клуб и вовсе остался ни с чем, когда теперь в домашних стенах проиграл «Милану» (0:2).

Не сыграют: травмированы — Алаба, Байо и Гуйе, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: в восьми последних матчах, семь из которых были официальными, «Удинезе» проиграл шесть раз при двух ничьих.

Логично, что у хозяев немного шансов даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, тем более что соперник явно выше их классом.

Юрген Эккеленкамп — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.

«Рома»

Турнирное положение: «Рома» после девяти туров текущего сезона итальянской Серии А имеет 21 балл в своем активе.

Команда занимает третье место, на четыре очка отставая от лидирующего «Интера» и второго в таблице «Лацио», а также на один пункт опережая четвертый «Комо».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках девятого тура национального первенства коллектив в домашних стенах обыграл «Кальяри» (4:2).

Перед этим в поединке предыдущего тура итальянского чемпионата клуб уже потерял очки, когда теперь на чужом поле сыграл вничью с «Наполи» (3:3).

Не сыграют: травмированы — Ба, Дибала, Коне, Пеллегрини и Свилар, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Рома» выиграла трижды при одной ничьей.

С такими выступлениями в последних матчах гости выглядят явным фаворитом грядущей игры, пусть даже и на выезде, особенно если учитывать их более высокий уровень.

Дониелл Мален — лучший бомбардир команды в Серии А с семью голами.

На что ставят в матче Удинезе — Рома Букмекерские коэффициенты на матч Удинезе — Рома: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Удинезе» хотя бы одна команда не забивала

в четырех из шести последних матчей «Удинезе» забивали меньше трех голов

в трех последних матчах «Ромы» забивали больше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.54. Ничья — в 4.50, выигрыш «Удинезе» — в 5.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.30.

Прогноз: в трех последних матчах гостей было забито больше трех мячей. Три или больше взятий ворот было и в их семи из 10-ти последних выездных поединков.

Тем временем, последний расклад сыграл и в трех из пяти последних домашних матчей хозяев.

1.95 Тотал больше 3,0 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Удинезе» — «Рома» принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: тотал больше 3,0 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 мячей, ведь так было в трех последних матчах «Ромы».

2.40 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Удинезе» — «Рома» позволит вывести на карту выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40.