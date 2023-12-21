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    Варан может вернуться в «Реал»

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    Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан уже в январе может сменить команду.

    Рафаэль Варан
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    Рафаэль Варан

    По информации журналиста Кристиана Фалька, французский футболист может вернуться в мадридский «Реал».

    В «Королевском клубе» рассматривают возможность подписания Варана в связи с серьезной травмой австрийского защитника Давида Алабы.

    Варан перешел в «МЮ» из «Рела» в 2021 году за 40 миллионов евро. Сейчас Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего защитника в 25 миллионов евро.

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    • Ранее сообщалось, что Варан входит в список игроков, которых «МЮ» постарается продать.

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