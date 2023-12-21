Варан может вернуться в «Реал»

Защитник «Манчестер Юнайтед»уже в январе может сменить команду.

По информации журналиста Кристиана Фалька, французский футболист может вернуться в мадридский «Реал».

В «Королевском клубе» рассматривают возможность подписания Варана в связи с серьезной травмой австрийского защитника Давида Алабы.

Варан перешел в «МЮ» из «Рела» в 2021 году за 40 миллионов евро. Сейчас Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего защитника в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Варан входит в список игроков, которых «МЮ» постарается продать.