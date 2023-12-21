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    В Суперлиге высказались о возможном участии клубов из России в турнире

    Футбол Футбол России Европейская Суперлига
    В компании A22, которая занимается проектом Суперлиги, ответили на вопрос о возможном допуске российских клубов.

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    «Сегодня мы представили новое предложение о проведении европейских клубных соревнований как для мужчин, так и для женщин. В ближайшие недели мы обсудим это предложение со всеми заинтересованными клубами по всей Европе. Клубы-участники сами решат, каковы будут окончательные критерии допуска к соревнованиям», — приводит ответ пресс-службы A22 РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что стаpт Суперлиги предварительно запланирован на 2025 год. В настоящий момент в Суперлигу входят только «Реал» и «Барселона».

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