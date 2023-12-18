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    Жеребьевка плей-офф Лиги Европы и Лиги Конференций. Онлайн

    Онлайн-трансляция жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы и Лиги Конференций

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    Участники Лиги Европы и Лиги Конференций сегодня узнают своих соперников по стыковым матчам за выход в 1/8 финала. За ходом церемонии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 15:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    Лига Европы

    Кто играет

    В стыковых матчах второго по значимости еврокубка примут участие 16 команд. 8 клубов, которые заняли вторые места в группах Лиги Европы и 8 коллективов, которые вылетели из Лиги Чемпионов, заняв третьи места. Представители одной страны не смогут встретиться между собой на этой стадии.

    Сеяные: «Фрайбург» (Германия), «Марсель» (Франция), «Спарта» (Чехия), «Спортинг» (Португалия), «Тулуза» (Франция), «Ренн» (Франция), «Рома» (Италия), «Карабах» (Азербайджан)

    Несеяные: «Галатасарай» (Турция), «Ланс» (Франция), «Брага» (Португалия), «Бенфика» (Португалия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Милан» (Италия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Шахтер» (Украина)

    Обладатели вторых мест в квартетах Лиги Европы стали сеяными, команды из третьих мест Лиги Чемпионов определены в группу несеяных.

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    Когда матчи

    Первые стыковые матчи пройдут 15 февраля, ответные — 22 февраля. Сеяные команды проведут ответные встречи на своем поле. Победители стыковых встреч выйдут в 1/8 финала, где встретятся с победителями групп Лиги Европы.

    Финал турнира состоится 22 мая 2024 года на стадионе «Авива» в Дублине. Действующим обладателем трофея является испанская «Севилья».

    Лига Конференций

    Кто играет

    В стыковых матчах Лиги Конференций также примут участие 16 команд. 8 обладателей вторых мест групп Лиги Конференций сыграют с командами, которые вылетели из Лиги Европы, заняв в своих квартетах третьи места. Представители одной страны не могут встретиться между собой на данном этапе.

    Сеяные: «Слован» (Словакия), «Гент» (Бельгия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Будё-Глимт» (Норвегия), «Легия» (Польша), «Ференцварош» (Венгрия), «Айнтрахт» (Германия), «Лудогорец» (Болгария)

    Несеяные: «Олимпиакос» (Греция), «Аякс» (Нидерланды), «Бетис» (Испания), «Штурм» (Австрия), «Юнион» (Бельгия), «Маккаби» Хайфа (Израиль), «Серветт» (Швейцария), «Мольде» (Норвегия)

    Сеяные команды проведут ответные встречи на своем поле. Победители стыковых встреч выйдут в 1/8 финала, где встретятся с победителями групп Лиги Конференций.

    Когда матчи

    Первые стыковые матчи пройдут 15 февраля, ответные — 22 февраля. Финал турнира состоится 29 мая 2024 года в Афинах.

    Действующим обладателем трофея Лиги Конференций является английский «Вест Хэм».

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