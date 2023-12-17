2-й таймЛиверпуль — Манчестер ЮнайтедОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
  • 20:26
    • ФИФА анонсировала клубный ЧМ-2025 с участием 32 команд — уже 19 известны
  • 20:08
    • «Реал Сосьедад» и «Бетис» не смогли поразить ворота друга
  • 19:02
    • «Астон Вилла» вырвала победу у «Брентфорда»
  • 18:57
    • Голы Габриэля Жезуса и Хаверца принесли «Арсеналу» победу над «Брайтоном»
  • 15:45
    • Бреза-Буше выиграла масс-старт на третьем этапе Кубка мира по биатлону
    Все новости спорта

    Лилль — ПСЖ смотреть онлайн

    17.12.2023 в 22:45 начнется матч во французской Лиге 1 Лилль — ПСЖ

    Футбол Лига 1 Лилль ПСЖ Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 22:45 17.12.2023 Лилль и ПСЖ начнут матч во французской Лиге 1.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Лилль — ПСЖ

    Последний матч между собой: ПСЖ — Лилль 4:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Смотреть онлайн

    Вас ждет прямая трансляция без задержек и рекламных перерывов. Качественное изображение и звук – как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры ЛилльПСЖ доступны сотни других матчей.

    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лилль» — «ПСЖ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.89.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Лилль»).

    Трансляция

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Лилль — ПСЖ.

    Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Не пропустите уникальную возможность стать частью футбольного праздника 17.12.2023. Вместе с нами вы будете в центре событий, чувствовать атмосферу стадиона и болеть за любимую команду.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли «Интер» у «Лацио»?
  • «Лацио» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • «Бавария» не упустит победу в матче со «Штутгартом»
  • «Бавария» — «Штутгарт». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Реал» и «Вильярреал» забьют друг другу
  • «Реал» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.94
  • Экспресс дня 17 декабря
  • Сегодня в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лацио — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бавария — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Реал — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лилль — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Брага — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Питтсбург — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Спортинг Лиссабон — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры