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    «Лилль» — «ПСЖ». Прогноз и ставка (к. 1.89) на футбол 17 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «ПСЖ»
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    Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
    В воскресенье, 17 декабря, в рамках 16-го тура французской Лиги 1 «Лилль» на своем поле примет «ПСЖ». Начало игры запланировано на 22:45 по мск. «Лилль» — «ПСЖ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 17 Декабря 2023 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 22:45 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    «Лилль»

    Команда из одноименного города продолжает бороться за самые высокие места. В настоящий момент «Доги» имеют в своем активе 27 пунктов и занимают четвертое место в турнирной таблице. Они только на девять баллов отстают от лидирующего «ПСЖ», на пять — от второй «Ниццы» и на три — от третьего «Монако».

    Коллектив из Лилля смог девятнадцать раз поразить ворота соперника, а в свои пропустил одиннадцать мячей. Думается, что команда обязана бороться за тройку сильнейших и попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

    Коэффициенты матча Лилль — ПСЖ

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    Также «Лилль» успешно выступит на групповом этапе Лиги конференций. Французский коллектив смог выиграть свою группу. Подопечные Паулу Фонсеки набрали 14 пунктов из 18 возможных в квартете со «Слованом», «Олимпией» и «Клаксвиком». Соперник по плей-офф станет известен позже.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В последней игре «Лилль» сыграл вничью «Клермоном» (0:0), а до этого переиграл «Метц» (2:0) и «Лион» (2:0). Перед этим «доги» также поделили очки с «Тулузой» (1:1) и «Марселем» (0:0). Сейчас у команды серия из четырнадцати матчах без поражений во всех турнирах.

    «ПСЖ»

    Парижане продолжают быть главным претендентом на чемпионский титул. В настоящий момент «красно-синие» располагаются на первой позиции в турнирной таблице. В активе команды из Парижа 36 пунктов и она на четыре балла опережает вторую «Ниццу» и на шесть — третье «Монако».

    Парижский коллектив в пятнадцати матчах смог добыть одиннадцать побед, трижды сыграл вничью и один раз проиграл. За это время команда из столицы Франции 38 раз (больше всех в лиге) поразила ворота соперника, а в свои пропустила лишь двенадцать мячей.

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    • Также столичный коллектив провел смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Он переиграл и сыграл вничью с «Боруссией» (2:0, 1:1), крупно уступил и поделил очки с «Ньюкаслом» (1:4, 1:1), а также обменялся победами с «Миланом» (3:0, 1:2). В итоге «ПСЖ» набрал восемь очков и занял второе место в своей группе.

    У подопечных Луиса Энрике сейчас серия из восьми побед в чемпионате страны. Они смогли сломить сопротивление «Нанта» (2:1), «Гавра» (2:0), «Монако» (5:2), «Реймса» (3:0), «Монпелье» (3:0), «Бреста» (3:2), «Страсбурга» (3:0) и «Ренна» (3:1). Лишь перед этим они на выезде сыграли вничью с «Клермоном» (0:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение гостям. На победу «ПСЖ» можно поставить за 1.89.

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    Ничью оценивают в 3.90, а победу «Лилля» — в 4.00.

    Поставим на то, что «ПСЖ» сможет добыть победу.

    Также сделаем ставку на то, что обе команды в этой игре смогут забить.

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    «Лилль» — «ПСЖ»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 17.12.2023. Прогнозы на футбол. Какая команда прервет удачную серию?
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