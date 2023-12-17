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    Лас-Пальмас — Кадис смотреть онлайн

    17.12.2023 в 20:30 начнется матч в испанской Примере Лас-Пальмас — Кадис

    Футбол Примера (Ла Лига) Лас-Пальмас Кадис Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 20:30 17.12.2023 Лас-Пальмас и Кадис начнут матч в испанской Примере.

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    Лас-Пальмас — Кадис

    Последний матч между собой: Кадис — Лас-Пальмас 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Кадис» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Лас-Пальмас»).

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