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    Станет ли «Кадис» камнем преткновения для «Лас-Пальмаса»?

    «Лас-Пальмас» — «Кадис». Ставка (к. 1.90) и прогноз на чемпионат Испании 17 декабря 2023 года

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    «Лас-Пальмас» — фаворит матча
    «Лас-Пальмас» сыграет на своем поле с «Кадисом» в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 20:30 мск. «Лас-Пальмас» — «Кадис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 17 Декабря 2023 года
    Лас-Пальмас
  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
    •  Лас-Пальмас 20:30 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
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    «Лас-Пальмас»

    По итогам 16-ти туров испанской Ла Лиги «Лас-Пальмас» занимает восьмое место в турнирной таблице с отставанием в пять очков от зоны еврокубков.

    Также команда участвует в Кубке Испании, где она уже прошла две стадии турнира, обыграв в первых двух раундах заштатных представителей низших дивизионов — «Манакор» (3:0) и «Туделано» (2:1).

    Коэффициенты матча Лас-Пальмас — Кадис

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  • 1.953.354.50Бонус$9500
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    В своем последнем матче клуб одержал победу. На выезде ему удалось обыграть «Алавес» (1:0), где единственный мяч в игре забил Кириан Родригес.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    На сегодня у коллектива победная серия в три поединка во всех турнирах, так что текущая форма канарцев сулит им отличные шансы на успех.

    «Кадис»

    После 16-ти туров чемпионата Испании «Кадис» находится на 17-й позиции в турнирной таблице, опережая зону вылета (18-е место) на три очка.

    Андалузцы уже не участвуют в Кубке Испании, ведь после прохода, да и то в серии пенальти «Бадалоны» (0:0), они потерпели сенсационное поражение от «Арандины» (1:2) из 4-го по рангу дивизиона.

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    • В своем последнем матче команда хотя и сыграла вничью, но на самом деле сыграла весьма неплохо, поскольку отобрала очки у крепкой «Осасуны» (1:1).

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в пять поединков во всех турнирах при трех ничьих и двух поражениях, так что гостям уж точно сложно рассчитывать на победу.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Лас-Пальмас», коэффициент на победу которого равен 1,90. Успех «Кадиса» оценивается в 4,40, ничья — в 3,30.

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    Хозяева выиграли в трех последних матчах.

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    Поэтому наши прогноз и ставка — «Лас-Пальмас» выиграет за 1,90.

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    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,15, ведь в четырех последних матчах «Кадиса» был реализован именно такой сценарий.

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    «Лас-Пальмас» — «Кадис»: прогноз, ставка (), статистика, коэффициенты матча 17.12.2023. Прогнозы на футбол. Станет ли «Кадис» камнем преткновения для «Лас-Пальмаса»?
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