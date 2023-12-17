«Лас-Пальмас» сыграет на своем поле с «Кадисом» в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 20:30 мск. «Лас-Пальмас» — «Кадис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лас-Пальмас»

По итогам 16-ти туров испанской Ла Лиги «Лас-Пальмас» занимает восьмое место в турнирной таблице с отставанием в пять очков от зоны еврокубков.

Также команда участвует в Кубке Испании, где она уже прошла две стадии турнира, обыграв в первых двух раундах заштатных представителей низших дивизионов — «Манакор» (3:0) и «Туделано» (2:1).

Коэффициенты матча Лас-Пальмас — Кадис 1X2Новым игрокам 1.953.354.50Бонус$9500

В своем последнем матче клуб одержал победу. На выезде ему удалось обыграть «Алавес» (1:0), где единственный мяч в игре забил Кириан Родригес.

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На сегодня у коллектива победная серия в три поединка во всех турнирах, так что текущая форма канарцев сулит им отличные шансы на успех.

«Кадис»

После 16-ти туров чемпионата Испании «Кадис» находится на 17-й позиции в турнирной таблице, опережая зону вылета (18-е место) на три очка.

Андалузцы уже не участвуют в Кубке Испании, ведь после прохода, да и то в серии пенальти «Бадалоны» (0:0), они потерпели сенсационное поражение от «Арандины» (1:2) из 4-го по рангу дивизиона.

В своем последнем матче команда хотя и сыграла вничью, но на самом деле сыграла весьма неплохо, поскольку отобрала очки у крепкой «Осасуны» (1:1).

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в пять поединков во всех турнирах при трех ничьих и двух поражениях, так что гостям уж точно сложно рассчитывать на победу.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Лас-Пальмас», коэффициент на победу которого равен 1,90. Успех «Кадиса» оценивается в 4,40, ничья — в 3,30.

Хозяева выиграли в трех последних матчах.

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Поэтому наши прогноз и ставка — «Лас-Пальмас» выиграет за 1,90.

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Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,15, ведь в четырех последних матчах «Кадиса» был реализован именно такой сценарий.