«Лас-Пальмас»
По итогам 16-ти туров испанской Ла Лиги «Лас-Пальмас» занимает восьмое место в турнирной таблице с отставанием в пять очков от зоны еврокубков.
Также команда участвует в Кубке Испании, где она уже прошла две стадии турнира, обыграв в первых двух раундах заштатных представителей низших дивизионов — «Манакор» (3:0) и «Туделано» (2:1).
Коэффициенты матча Лас-Пальмас — Кадис
В своем последнем матче клуб одержал победу. На выезде ему удалось обыграть «Алавес» (1:0), где единственный мяч в игре забил Кириан Родригес.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
На сегодня у коллектива победная серия в три поединка во всех турнирах, так что текущая форма канарцев сулит им отличные шансы на успех.
«Кадис»
После 16-ти туров чемпионата Испании «Кадис» находится на 17-й позиции в турнирной таблице, опережая зону вылета (18-е место) на три очка.
Андалузцы уже не участвуют в Кубке Испании, ведь после прохода, да и то в серии пенальти «Бадалоны» (0:0), они потерпели сенсационное поражение от «Арандины» (1:2) из 4-го по рангу дивизиона.
В своем последнем матче команда хотя и сыграла вничью, но на самом деле сыграла весьма неплохо, поскольку отобрала очки у крепкой «Осасуны» (1:1).
На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в пять поединков во всех турнирах при трех ничьих и двух поражениях, так что гостям уж точно сложно рассчитывать на победу.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Лас-Пальмас», коэффициент на победу которого равен 1,90. Успех «Кадиса» оценивается в 4,40, ничья — в 3,30.
Хозяева выиграли в трех последних матчах.
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Поэтому наши прогноз и ставка — «Лас-Пальмас» выиграет за 1,90.
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Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,15, ведь в четырех последних матчах «Кадиса» был реализован именно такой сценарий.