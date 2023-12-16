«Севилья» — «Хетафе»: счет матча 0:3, обзор голов

Авторами точных ударов стали Борха Майораль, Хайме Мата и Мэйсон Гринвуд.
Футбол. Испания. Примера
Севилья — Хетафе 0:3
Голы: 0:1 Борха Майораль (пенальти) (5'), 0:2 Хайме Мата (37'), 0:3 Мэйсон Гринвуд (пенальти) (80') Севилья: Марко Дмитрович, Хуанлу, Серхио Рамос, Кике Салас (Аднан Янузай, 46'), Адрия Хинер, Неманья Гудель, Джибриль Соу (Рафаэль Мир Висенте, 72'), Бубакари Сумаре, Иван Ракитич, Лукас Окампос (Сусо, 65'), Юссеф Эн-Несири Хетафе: Давид Сория, Диего Рико Сальгуэро, Гастон Альварес, Даконам Ортега Дьене, Хуан Иглесиас, Луис Милья (Оскар Родригес, 90'), Неманья Максимович, Мэйсон Гринвуд (Хосе Кармона, 90'), Борха Майораль, Хайме Мата, Juan Miguel Latasa Fernandez Layos (Омар Альдерете, 90') Предупреждения: Марко Дмитрович (4'), Луис Милья (12'), Гастон Альварес (24'), Pepe Bordalas (34'), Неманья Гудель (78'), Иван Ракитич (86'), Хайме Мата (90 + 5')
Календарь и таблица испанской Примеры
«Севилья» с 13 очками занимает 16-е место в турнирной таблице. «Хетафе» набрал 25 баллов и находится на восьмой строчке.