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    Сельта — Гранада смотреть онлайн

    16.12.2023 в 16:00 начнется матч в Ла Лиге Сельта — Гранада

    Футбол Примера (Ла Лига) Сельта Гранада Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 16:00 16.12.2023 Сельта и Гранада начнут матч в Ла Лиге.

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    Сельта — Гранада

    Последний матч между собой: Гранада — Сельта 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сельта» — «Гранада» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.22.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сельта»).

    Трансляция

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сельта — Гранада.

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