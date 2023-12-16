«Сельта»
Эта команда снова сражается лишь за выживание. «Сельта» находится на 18 месте турнирной таблицы Примеры.
Что говорить, если выиграл клуб из Виго всего лишь один раз в 16 матчах?! Да и атака вовсе не блещет, отличившись лишь 15 раз.
Коэффициенты матча Сельта — Гранада
В минувшем туре чемпионата «Сельта» снова не сумела победить. Команда разжилась лишь ничьей во встрече с «Райо Вальекано» (0:0).
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Поединки с «Гранадой» для команды традиционно складываются неплохо. Из пяти последних матчей «Сельта» выиграла дважды при трех ничьих.
И уж наверняка хозяева постараются выбраться из опасной зоны. Да и опытнейший форвард Яго Аспас еще скажет свое веское слово.
«Гранада»
Эта команда в нынешнем сезоне пока стоит на вылет. «Гранада» находится на 19 месте, набрав всего 8 очков в 16 матчах.
Главным бичом команды являются ненадежные тылы. Пропущено уже 36 мячей, что в среднем больше двух голов за матч.
В минувшем туре Примеры команда добыла один зачетный пункт. «Гранада» не дала себя в обиду в матче с традиционно крепким «Атлетиком» (1:1).
Вот только до того команда проиграла дважды кряду. Правда, поражение от мадридского «Реала» (0:2) получилось вполне ожидаемым.
Наверняка «Гранада» постарается преуспеть в атаке. Гости всеми силами будут бороться за очки, тем паче, в матче с конкурентом по борьбе за выживание.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сельты» предлагают — 1.74.
На викторию «Гранады» дают — 4.99, ничья оценена — в 4.17.
Хозяева выглядят сильнее, к тому же
Наш прогноз — Победа «Сельты» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.