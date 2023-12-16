«Сельта» сыграет на своем поле с «Гранадой» в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 16 декабря, начало — в 16:00 мск. «Сельта» — «Гранада»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сельта»

Эта команда снова сражается лишь за выживание. «Сельта» находится на 18 месте турнирной таблицы Примеры.

Что говорить, если выиграл клуб из Виго всего лишь один раз в 16 матчах?! Да и атака вовсе не блещет, отличившись лишь 15 раз.

Коэффициенты матча Сельта — Гранада 1X2Новым игрокам 1.674.105.10Бонус$9500

В минувшем туре чемпионата «Сельта» снова не сумела победить. Команда разжилась лишь ничьей во встрече с «Райо Вальекано» (0:0).

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Поединки с «Гранадой» для команды традиционно складываются неплохо. Из пяти последних матчей «Сельта» выиграла дважды при трех ничьих.

И уж наверняка хозяева постараются выбраться из опасной зоны. Да и опытнейший форвард Яго Аспас еще скажет свое веское слово.

«Гранада»

Эта команда в нынешнем сезоне пока стоит на вылет. «Гранада» находится на 19 месте, набрав всего 8 очков в 16 матчах.

Главным бичом команды являются ненадежные тылы. Пропущено уже 36 мячей, что в среднем больше двух голов за матч.

В минувшем туре Примеры команда добыла один зачетный пункт. «Гранада» не дала себя в обиду в матче с традиционно крепким «Атлетиком» (1:1).

Вот только до того команда проиграла дважды кряду. Правда, поражение от мадридского «Реала» (0:2) получилось вполне ожидаемым.

Наверняка «Гранада» постарается преуспеть в атаке. Гости всеми силами будут бороться за очки, тем паче, в матче с конкурентом по борьбе за выживание.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сельты» предлагают — 1.74.

На викторию «Гранады» дают — 4.99, ничья оценена — в 4.17.

Хозяева выглядят сильнее, к тому же имеют вполне квалифицированный подбор атакующих исполнителей .

Наш прогноз — Победа «Сельты» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.