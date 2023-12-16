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    «Сельта» оперативно разберется с «Гранадой»

    «Сельта» — «Гранада». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, Примера, 16 декабря 2023 года

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    Яго Аспас
    «Сельта» сыграет на своем поле с «Гранадой» в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 16 декабря, начало — в 16:00 мск. «Сельта» — «Гранада»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 16 Декабря 2023 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 16:00 Гранада Гранада
  • Гранада
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    «Сельта»

    Эта команда снова сражается лишь за выживание. «Сельта» находится на 18 месте турнирной таблицы Примеры.

    Что говорить, если выиграл клуб из Виго всего лишь один раз в 16 матчах?! Да и атака вовсе не блещет, отличившись лишь 15 раз.

    Коэффициенты матча Сельта — Гранада

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    В минувшем туре чемпионата «Сельта» снова не сумела победить. Команда разжилась лишь ничьей во встрече с «Райо Вальекано» (0:0).

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    Поединки с «Гранадой» для команды традиционно складываются неплохо. Из пяти последних матчей «Сельта» выиграла дважды при трех ничьих.

    И уж наверняка хозяева постараются выбраться из опасной зоны. Да и опытнейший форвард Яго Аспас еще скажет свое веское слово.

    «Гранада»

    Эта команда в нынешнем сезоне пока стоит на вылет. «Гранада» находится на 19 месте, набрав всего 8 очков в 16 матчах.

    Главным бичом команды являются ненадежные тылы. Пропущено уже 36 мячей, что в среднем больше двух голов за матч.

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    • В минувшем туре Примеры команда добыла один зачетный пункт. «Гранада» не дала себя в обиду в матче с традиционно крепким «Атлетиком» (1:1).

    Вот только до того команда проиграла дважды кряду. Правда, поражение от мадридского «Реала» (0:2) получилось вполне ожидаемым.

    Наверняка «Гранада» постарается преуспеть в атаке. Гости всеми силами будут бороться за очки, тем паче, в матче с конкурентом по борьбе за выживание.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сельты» предлагают — 1.74.

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    На викторию «Гранады» дают — 4.99, ничья оценена — в 4.17.

    Хозяева выглядят сильнее, к тому же имеют вполне квалифицированный подбор атакующих исполнителей.

    Наш прогноз — Победа «Сельты» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.

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    «Сельта» — «Гранада»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 16.12.2023. Прогнозы на футбол. «Сельта» оперативно разберется с «Гранадой»
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