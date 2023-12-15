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    Денисов: «Лилль»? Если бы дошло до конкретики, перешел бы

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    Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал информацию о том, что он мог перейти в «Лилль».

    Даниил Денисов
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    Даниил Денисов

    «История с "Лиллем"? Я, как и вы все, узнал из слухов. До конкретики не дошло. Хотелось бы когда-нибудь сыграть за "Лилль" или другой европейский клуб. Если бы дошло до конкретики? Да.

    Слова Березуцкого? Думаю, любой молодой игрок скажет, что хочет уехать в Европу, я тоже. Это другой уровень, хочется попробовать», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

    Напомним, этим летом сообщалось, что «Лилль» предложил за Даниила Денисова 11 млн евро.

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