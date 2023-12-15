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    Спортдиректор «Интера»: Бремер был игроком, которого мы однозначно хотели приобрести

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    Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио ответил на вопрос о каком несостоящемся трансфере жалеет больше всего.

    Глейсон Бремер
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    Глейсон Бремер

    «Определённо я назову Бремера. Он был игроком, которого мы однозначно хотели приобрести. Однако наши ресурсы иссякли, а футболисту предложили большую зарплату в другом клубе.

    Несмотря на имеющееся у нас соглашение с игроком и "Торино", мы решили не продолжать, так как на тот момент затраты были чрезмерными», — приводит слова Аузилио FCInter1908.

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    • Напомним, что в 2022 году защитник Глейсон Бремер пополнил состав «Ювентуса». В нынешнем сезоне игрок провел 16 матчей в Серии А и забил 1 гол.

    После 15-и туров «Интер» занимает 2-е место в таблице Серии А с 38-ю очками в активе.

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