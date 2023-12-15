Спортдиректор «Интера»: Бремер был игроком, которого мы однозначно хотели приобрести

Спортивный директорответил на вопрос о каком несостоящемся трансфере жалеет больше всего.

«Определённо я назову Бремера. Он был игроком, которого мы однозначно хотели приобрести. Однако наши ресурсы иссякли, а футболисту предложили большую зарплату в другом клубе.

Несмотря на имеющееся у нас соглашение с игроком и "Торино", мы решили не продолжать, так как на тот момент затраты были чрезмерными», — приводит слова Аузилио FCInter1908.

Напомним, что в 2022 году защитник Глейсон Бремер пополнил состав «Ювентуса». В нынешнем сезоне игрок провел 16 матчей в Серии А и забил 1 гол.

После 15-и туров «Интер» занимает 2-е место в таблице Серии А с 38-ю очками в активе.