«Лейпциг» — «Янг Бойз»: счет матча 2:1 (0:0), обзор голов

Подошел к концу матч 6-го тура в группе G Лиги чемпионов между немецкими швейцарским. Победу в нем со счетом 2:1 одержала команда Марко Розе.

На шестой минуте 20-летний словенский нападающий хозяев Беньямин Шешко забил гол, но он был отменен из-за положения вне игры.

На 51-й минуте молодой форвард уже забил по правилам с передачи Беньямина Хенрикса.

Швейцарцы смогли сравнять счет на 53-й минуте после точного удара Эбрима Колли, которому ассистировал Жан-Пьер Нсаме.

Но спустя три минуты опытный швед Эмиль Форсберг с передачи другого ветерана Кевина Кампля принес победу «Лейпцигу».

Футбол. Лига чемпионов. Группа G РБ Лейпциг — Янг Бойз 2:1 Голы: 1:0 Беньямин Шешко (51'), 1:1 Эбрима Колли (53'), 2:1 Эмиль Форсберг (56') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Бенджамин Хенрихс, Мохамед Симакан (Лукас Клостерман, 59'), Кастелло Люкеба (Ксавер Шлагер, 80'), Кристофер Ленц, Николас Зайвальд, Кевин Кампль, Фабиу Карвалью, Эмиль Форсберг (Ксави Симонс, 74'), Беньямин Шешко (Тимо Вернер, 74'), Юссуф Поульсен (Луа Опенда, 74') Янг Бойз: Давид фон Бальмос, Улиссес Гарсия, Фабиан Лустенбергер, Орель Аменда, Сайди Джанко, Филип Угринич (Дариан Малес, 70'), Сандро Лаупер (Лукаш Лакомий, 70'), Эбрима Колли (Донат Рудани, 82'), Мешак Элиа (Жоэль Монтейру, 62'), Шейх Няьссе, Жан-Пьер Нсаме (Сильвер Ганвула, 62') Предупреждения: Улиссес Гарсия (33'), Юссуф Поульсен (70'), Кристофер Ленц (77'), Эбрима Колли (81'), Жоэль Монтейру (85')

После этой победы у немцев стало 12 очков, они вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Янг Бойз» занял третью строчку и будет играть весной в Лиге Европы.