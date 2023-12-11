Симеоне высказался о победе над «Альмерией» в Примере

Наставник «Атлетико»отреагировал на победу над «Альмерией» (2:1) в 15-м туре Ла Лиги.

«Мы играли против соперника, у которого есть свои особенности. Все команды в Примере сложные, здесь нет игр, которые можно решить простым способом. Мы провели хорошие 35 минут, могли забить еще один гол. В конце первого тайма команда сбавила обороты в атаке, и во втором тайме было то же самое.

Они нашли ворота, приняли опасность и вышли из страха, чтобы сравнять счет. В последние 15 минут у нас были явные шансы завершить игру. Мы не сделали этого, и в конце концов ты оказался в агонии: опасный момент 2:1, угловой в последнем розыгрыше. К счастью, мы все решили хорошо.

Я доволен этими 35 минутами и заключительными десятью, и я буду работать над тем пространством, в котором команда сняла ногу с педали газа», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

После 16 туров «Атлетико» идет 4-м в таблице, набрав 34 очка. Лидирует в Ла Лиге «Жирона» (41).