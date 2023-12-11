Флоренци — про матч с «Ньюкаслом»: Все или ничего

Хавбек «Милана» Алессандро Флоренци высказался о предстоящей встрече с «Ньюкаслом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Это матч всё или ничего. Если мы выиграем, то, по крайней мере, сможем гарантировать себе место в Лиге Европы, которая по-прежнему остаётся важным соревнованием, и "Милан" сможет заявить о себе в этом турнире.

Когда мы собирались летом, у нас была чёткая цель — быть конкурентоспособными на всех фронтах. Мы знаем, что в среду мы либо попадём в Европу, либо сосредоточимся на Серии А.

Я склонен не смотреть на таблицу до марта. Мне кажется, что ближе к марту или апрелю я пойму, каковы могут быть амбиции команды. Очевидно, что мы тоже начинаем сезон с высокими амбициями», — приводит слова Флоренци DAZN.

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После пяти туров «Милан» с 5 очками идет на 4-м месте в группе F, где также играют дортмундская «Боруссия» (10), ПСЖ (7) и «Ньюкасл» (5).