ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахДвести — не предел. Салах — лучший игрок в истории АПЛ?
  • 08:28
    • «Вашингтон» одолел «Чикаго», у Овечкина результативная передача
  • 08:10
    • «Рейнджерс» победил «Лос-Анджелес», Панарин сделал голевую передачу
  • 12:40
    • «Црвена Звезда» предлагает должность заместителю гендиректора «Динамо» Бувачу
  • 11:14
    • Равиль Измайлов стал генеральным директором «Балтики»
    Все новости спорта

    Флоренци — про матч с «Ньюкаслом»: Все или ничего

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Италии Милан АПЛ Футбол Англии Ньюкасл Лига чемпионов
    Хавбек «Милана» Алессандро Флоренци высказался о предстоящей встрече с «Ньюкаслом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Алессандро Флоренци
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алессандро Флоренци

    «Это матч всё или ничего. Если мы выиграем, то, по крайней мере, сможем гарантировать себе место в Лиге Европы, которая по-прежнему остаётся важным соревнованием, и "Милан" сможет заявить о себе в этом турнире.
    Когда мы собирались летом, у нас была чёткая цель — быть конкурентоспособными на всех фронтах. Мы знаем, что в среду мы либо попадём в Европу, либо сосредоточимся на Серии А.

    Я склонен не смотреть на таблицу до марта. Мне кажется, что ближе к марту или апрелю я пойму, каковы могут быть амбиции команды. Очевидно, что мы тоже начинаем сезон с высокими амбициями», — приводит слова Флоренци DAZN.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    После пяти туров «Милан» с 5 очками идет на 4-м месте в группе F, где также играют дортмундская «Боруссия» (10), ПСЖ (7) и «Ньюкасл» (5).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нас ждет засушливый футбол
  • «Райо Вальекано» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «МЮ» бесславно вылетит из Лиги чемпионов?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Голландский клуб может завершить групповой этап победой
  • ПСВ — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.47
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч ПСВ — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Интер — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Наполи — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Ланс — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры