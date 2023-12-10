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    «Фрозиноне» и «Торино» сыграли вничью

    «Фрозиноне» — «Торино»: счет матча 0:0, обзор

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Фрозиноне Торино
    В матче 15-го тура чемпионата Италии «Фрозиноне» и «Торино» не смогли определить сильнейшего.

    «Фрозиноне»
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    «Фрозиноне»

    Команды так и не поразили ворота друг друга — 0:0.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фрозиноне — Торино 0:0
    Фрозиноне: Стефано Турати, Иларио Монтеризи, Симоне Романьоли, Калеб Околи, Марко Брешианини, Матиас Соуле, Арийон Ибрахимович (Giuseppe Caso, 72'), Кайо Жорже (Walid Cheddira, 83'), Anthony Oyono, Luca Garritano (Поль Лирола, 60'), Francesco Gelli (Karlo Lulic, 71') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Мергим Войвода (Валентин Лацаро, 72'), Рауль Белланова, Рикардо Родригес (Давид Зима, 83'), Алессандро Буонджорно, Никола Влашич (Демба Сек, 72'), Иван Илич, Самуэле Риччи (Коффи Джиджи, 64'), Адриен Тамез, Дуван Сапата, Антонио Санабрия (Янн Карамо, 72') Предупреждения: Anthony Oyono Omva Torque (9'), Кайо Жорже (16'), Рикардо Родригес (45 + 3'), Иван Илич (56'), Luca Garritano (57'), Адриен Тамез (57')

    Календарь и таблица Серии А

    «Торино» (20 очков) идет на десятом месте в турнирной таблице. «Фрозиноне» (19) — одиннадцатый.

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