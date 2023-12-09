«Спартак» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч 18-го тура РПЛ

Александр Соболев Фото: globallookpress.com
Встреча состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Команды рассудит главный арбитр Павел Кукуян из Сочи.
Стартовые составы команд:
«Спартак»:
«Спартак»:Максименко, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Денисов, Зиньковский, Умяров, Пруцев, Мартинс, Промес, Соболев.
«Крылья Советов»: Ломаев, Зотов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Бабкин, Ежов, Салтыков, Гарре, Рахманович.
В первом круге самарский клуб разгромил красно-белых со счетом 4:0.
Прогноз на матч между «Спартаком» и «Крыльями Советов» доступен по ссылке.