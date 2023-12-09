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    Интер — Удинезе смотреть онлайн

    09.12.2023 в 22:45 начнется матч в итальянской Серии А Интер — Удинезе

    Футбол Серия A Интер Удинезе Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 22:45 09.12.2023 Интер и Удинезе начнут матч в итальянской Серии А.

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    Интер — Удинезе

    Последний матч между собой: Интер — Удинезе 3:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогноз на матч

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Интер» — «Удинезе» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

    Трансляция

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