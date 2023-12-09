В 22:45 09.12.2023 Интер и Удинезе начнут матч в итальянской Серии А.

Интер — Удинезе

Последний матч между собой: Интер — Удинезе 3:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Интер» — «Удинезе» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

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