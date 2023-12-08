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    «Локомотив» сломил сопротивление «Урала»

    «Локомотив» — «Урал»: счет матча 2:0, обзор гола

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    В стартовом матче 18-го тура чемпионата России «Локомотив» переиграл «Урал» со счетом 2:0.

    Наир Тикнизян
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    Наир Тикнизян

    Авторами забитых мячей стали Евгений Морозов и Наир Тикнизян.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — Урал 2:0
    Голы: 1:0 Евгений Морозов (18'), 2:0 Наир Тикнизян (90+5') Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Евгений Морозов, Лукас Фассон, Александр Сильянов, Марио Митай, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Наир Тикнизян, Максим Глушенков, Артём Дзюба Урал: Илья Помазун, Эмерсон, Силвие Бегич, Итало, Мингиян Бевеев, Даниэль Мишкич, Тимур Аюпов, Андрей Егорычев, Алексей Каштанов, Malkevich V., Gazinskiy Y. Предупреждения: Максим Ненахов (31'), Итало (51'), Марио Митай (58'), Тимур Аюпов (65'), Тимур Сулейманов (90')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Локомотив» набрал 31 очко и поднялся на четвертое место в РПЛ. «Урал» (19 очков) идет на 12-м месте в турнирной таблице.

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