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    • «Палмейрас» стал чемпионом Бразилии
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    «Палмейрас» стал чемпионом Бразилии

    Футбол Латинская Америка
    «Палмейрас» второй год подряд и 12-й раз в своей истории стал победителем чемпионата Бразилии.

    Эндрик
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    Эндрик

    В заключительном туре «Палмейрас» сыграл на выезде вничью с «Крузейро» (1:1), благодаря чему финишировал на первом месте, опередив на два очка «Гремио» и на четыре — «Атлетико Минейро» и «Фламенго».

    В игре с «Крузейро» в составе клуба из Сан-Паулу отличился Эндрик, сравнявший счет на 80-й минуте.

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