«Палмейрас» стал чемпионом Бразилии

второй год подряд и 12-й раз в своей истории стал победителем чемпионата Бразилии.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Эндрик Фото: twitter.com/Palmeiras

В заключительном туре «Палмейрас» сыграл на выезде вничью с «Крузейро» (1:1), благодаря чему финишировал на первом месте, опередив на два очка «Гремио» и на четыре — «Атлетико Минейро» и «Фламенго».

В игре с «Крузейро» в составе клуба из Сан-Паулу отличился Эндрик, сравнявший счет на 80-й минуте.

По итогам сезона из бразильской Серии А вылетели «Сантос», «Гояс», «Коритиба» и «Америка Минейро».

«Сантос», за который выступал легендарный Пеле, впервые в истории покинул элитный дивизион.