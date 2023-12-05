Спаллетти: «Интер» абсолютно по делу идет на первом месте в Серии А

Главный тренер сборной Италии, который ранее возглавлял, высоко оценил уровень игрыв нынешнем сезоне Серии А.

«Я наблюдаю за "Интером", и он абсолютно по делу идёт на первом месте в таблице. Вижу действительно много сильных качеств у этой команды, ведь это зрелый коллектив, между футболистами которого есть отличное взаимопонимание. Они показывают футбол с акцентом на физические данные игроков, но при этом грамотно используют их технические качества.

Играет ли этот "Интер" лучше, чем "Наполи"? Я видел отличные игры у "Наполи" в нынешнем сезоне, однако эта команда не всегда может поддерживать тот темп, который у неё был раньше», — приводит слова Спаллетти сайт журналиста Альфредо Педуллы.

После 14-и туров «Интер» занимает 1-е место в таблице Серии А с 35-ю очками в активе. «Наполи» — на 5-й позиции (24 балла).