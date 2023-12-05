В 23:15 05.12.2023 Лутон Таун и Арсенал Лондон начнут матч в чемпионате Англии по футболу.

Лутон Таун — Арсенал Лондон

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лутон Таун» — «Арсенал Лондон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.01 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Арсенал Лондон»).

Трансляция

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