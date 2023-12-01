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    Дармштадт 98 — Кёльн смотреть онлайн

    01.12.2023 в 22:30 начнется матч в чемпионате Германии по футболу Дармштадт 98 — Кёльн

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    В 22:30 01.12.2023 Дармштадт 98 и Кёльн начнут матч в чемпионате Германии по футболу.

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    Дармштадт 98 — Кёльн

    Последний матч между собой: Кёльн — Дармштадт 98 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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