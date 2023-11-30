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    Анчелотти: Беллингем — это подарок для футбола

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Наполи» (4:2) в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Это был сложный матч против соперника, который показал свой уровень. Мы хорошо обращались с мячом, не спешили. Но в обороне можно было сыграть лучше. Команда была вполне организована, но не так агрессивна, как хотелось бы. Когда казалось, что у нас не осталось сил на победу, мы продемонстрировали обратное.

    Беллингем удивляет каждый день, каждую игру, не только нас, но и всех. Это подарок для футбола. Все в восторге от него.

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    • Он выглядел очень усталым в середине второго тайма, ему потребовалось какое-то время, чтобы прийти в себя, и в итоге он добился успеха. Это удивительно, ведь никто не мог представить себе его адаптацию здесь, в этом клубе и в этом футболе. Это удивляет болельщиков, товарищей по команде и даже соперников.

    Беллингем — серьезный, профессиональный молодой человек, который очень хорошо себя чувствует и очень хорошо адаптировался к раздевалке. Он очень хорошо работает, понимает других. Ему нужно улучшить свой испанский. Как я уже много раз говорил, никто не идеален. Он должен совершенствоваться», — приводит слова итальянского специалиста AS.

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