Анчелотти: Беллингем — это подарок для футбола

Главный тренер мадридского «Реала»прокомментировал победу над(4:2) в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Это был сложный матч против соперника, который показал свой уровень. Мы хорошо обращались с мячом, не спешили. Но в обороне можно было сыграть лучше. Команда была вполне организована, но не так агрессивна, как хотелось бы. Когда казалось, что у нас не осталось сил на победу, мы продемонстрировали обратное.

Беллингем удивляет каждый день, каждую игру, не только нас, но и всех. Это подарок для футбола. Все в восторге от него.

Он выглядел очень усталым в середине второго тайма, ему потребовалось какое-то время, чтобы прийти в себя, и в итоге он добился успеха. Это удивительно, ведь никто не мог представить себе его адаптацию здесь, в этом клубе и в этом футболе. Это удивляет болельщиков, товарищей по команде и даже соперников.

Беллингем — серьезный, профессиональный молодой человек, который очень хорошо себя чувствует и очень хорошо адаптировался к раздевалке. Он очень хорошо работает, понимает других. Ему нужно улучшить свой испанский. Как я уже много раз говорил, никто не идеален. Он должен совершенствоваться», — приводит слова итальянского специалиста AS.