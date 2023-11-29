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    ПСВ вырвал победу в матче с «Севильей», уступая 0:2

    «Севилья» — ПСВ: счет 2:3 (1:0)

    Футбол Севилья Футбол Испании Эредивизия ПСВ
    Завершился матч 5-го тура группы В Лиги чемпионов между испанской «Севильей» и голландским ПСВ Эйндховен. Волевую победу одержали гости — 3:2.

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    На 24-й минуте Серхио Рамос открыл счет после подачи штрафного Ивана Ракитича.

    На 39-й минуте испанцы провели второй мяч, но он был не засчитан из-за игры рукой Джибриля Соу.

    Сразу после перерыва «Севилья» забила по правилам усилиями Юсефа Эль-Несири.

    На 66-й минуте был удален аргентинский полузащитник Лукас Окампос и в большинстве ПСВ смог перевернуть игру.

    Сначала отличился Исмаэль Сайбари с передачи Сержиньо Деста.

    Затем счет Неманья Гудель срезал мяч в свои ворота и счет стал 2:2.

    А в уже добавленное к матчу время вышедший на замену американский нападающий Рикардо Пепи принес победу ПСВ.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа B
    Севилья — ПСВ 2:3
    Голы: 1:0 Серхио Рамос (24'), 2:0 Юссеф Эн-Несири (47'), 2:1 Исмаэль Сайбари (68'), 2:2 Неманья Гудель (автогол) (82'), 2:3 Рикардо Пепи (90 + 2') Севилья: Марко Дмитрович, Серхио Рамос, Хесус Навас (Juanlu Sanchez, 58'), Неманья Гудель, Джибриль Соу (Жоан Жордан, 74'), Фернандо (Оливер Торрес, 84'), Иван Ракитич, Лукас Окампос, Доди Лукебакио (Танги Ньянзу, 73'), Маркос Акунья, Юссеф Эн-Несири (Рафаэль Мир Висенте, 74') ПСВ: Вальтер Бенитес, Серджино Дест, Оливье Боскальи (Патрик ван Анхольт, 83'), Рамальо, Джордан Тезе, Гус Тиль (Малик Тилльман, 58'), Джой Веерман, Йерди Схаутен (Рикардо Пепи, 84'), Люк де Йонг, Ирвин Лосано (Йорбе Вертессен, 44'), Жоан Бакайоко Предупреждения: Ирвин Лосано (33'), Лукас Окампос (63'), Лукас Окампос (66')

    После пятого тура ПСВ вышел на второе место с 8 очками. «Севилья» (2) потеряла шансы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

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