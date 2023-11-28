ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Палмейрас» может защитить титул чемпионаБорьба до последнего тура. Титульная гонка в Бразилии обострилась на финише
    Все новости спорта

    Мостовой: При нынешнем формате Кубка России от матча «Динамо» — «Зенит» никаких ожиданий

    Футбол Календарь Кубка России Динамо Зенит Фонбет Кубок России Футбол России
    Бывший футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от первого матча между «Динамо» и «Зенитом» в четвертьфинале Кубка России.

    Александр Мостовой
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Мостовой

    «"Динамо" может повторить прошлогодний успех и выбить "Зенит" из Кубка России, но питерцы тоже это помнят.

    В этой встрече может произойти всё, но радует то, что обе команды еще не вылетят благодаря формату.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Динамо" — "Зенит"

    С учетом нынешнего формата у меня вообще никаких ожиданий, потому что никто не вылетает», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

    Матч «Динамо» — «Зенит» пройдет 29 ноября в Москве, начало — в 18:15 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Совершит ли ПСЖ реванш против «Ньюкасла»?
  • ПСЖ — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Победная серия СКА будет продолжена
  • СКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • На «Камп Ноу» команды не станут отсиживаться в обороне
  • «Барселона» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.98
  • Экспресс дня 28 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Милан — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  3.60
  • Прогноз на матч Галатасарай — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Ланс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры