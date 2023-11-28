Мостовой: При нынешнем формате Кубка России от матча «Динамо» — «Зенит» никаких ожиданий

Бывший футболист «Спартака» и «Сельты»поделился ожиданиями от первого матча междув четвертьфинале Кубка России.

«"Динамо" может повторить прошлогодний успех и выбить "Зенит" из Кубка России, но питерцы тоже это помнят.

В этой встрече может произойти всё, но радует то, что обе команды еще не вылетят благодаря формату.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Динамо" — "Зенит"

С учетом нынешнего формата у меня вообще никаких ожиданий, потому что никто не вылетает», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Матч «Динамо» — «Зенит» пройдет 29 ноября в Москве, начало — в 18:15 мск.