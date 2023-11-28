В «Балтике» отреагировали на слухи о том, что клуб тратит на зарплаты более 9 млн евро в год

Генеральный директор «Балтики»прокомментировал информацию о том, что калининградский клуб тратит на зарплаты футболистов 9,56 миллиона евро в год.

«Абсолютно нет. По крайней мере по части "Балтики". Но я подозреваю, что и по остальным клубам информация не является правдивой.

Для меня это очень странно и удивительно. Я понимаю, что это некий иностранный сайт. Но эту таблицу стали настолько активно передавать друг другу и публиковать — такое ощущение, что даже не задались целью подтвердить достоверность этих данных.

Откуда у них такая информация? Все это вызывает вопросы», — приводит слова Волженкина «Спорт-Экспресс».

«Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ после 16 туров.