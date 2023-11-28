Хавбек «Балтики» Аванесян: Верили, что можем перевернуть игру после счета 0:1

Хавбек «Балтики»отметил, что у него остался неприятный осадок после завершения первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против «Локомотива».

Игра в Калининграде закончилась вничью 2:2. Аванесян забил один из голов «Балтики».

«Я бы, наверное, не выделял никого. Побеждает и проигрывает команда. Хочется сказать спасибо команде за то, что мы бились до последнего.

Верили, что можем перевернуть игру после счета 0:1.Всё равно остается небольшой осадок после таких матчей. Когда всё идет к победе, но за несколько секунд до конца вы пропускаете гол… Так что есть небольшой неприятный осадок», — сказал Аванесян в эфире «Матч ТВ».

Ответный матч пройдет в Москве в марте 2024 года.