Хавбек «Балтики» Аванесян: Верили, что можем перевернуть игру после счета 0:1

«Балтика» Фото: globallookpress.com
Игра в Калининграде закончилась вничью 2:2. Аванесян забил один из голов «Балтики».
«Я бы, наверное, не выделял никого. Побеждает и проигрывает команда. Хочется сказать спасибо команде за то, что мы бились до последнего.
Верили, что можем перевернуть игру после счета 0:1.Всё равно остается небольшой осадок после таких матчей. Когда всё идет к победе, но за несколько секунд до конца вы пропускаете гол… Так что есть небольшой неприятный осадок», — сказал Аванесян в эфире «Матч ТВ».
Ответный матч пройдет в Москве в марте 2024 года.