Созин: Не верю, что Галактионов просто так будет ругаться матом

Футбольный экспертвысказался о систематической критике судей в российском футболе.

«Давайте чуть-чуть отмотаем время назад и вспомним, когда глава РПЛ Александр Алаев открыто вступил в конфронтацию с судейским корпусом. Меня этот момент тогда удивил. Наверное, это была случайность, может, какое-то совпадение: Алаев — системный человек, всегда выдерживал "линию партии".

Но то, что сейчас судей критикуют вообще все: от пресс-службы "Пари НН" до мата от главного тренера в прямом эфире на федеральном канале и президента клуба (это я про чуть подзабытое высказывание Григория Иванова), говорит о том, что те слова Алаева были вброшены не просто так. Это всё звенья одной цепи. Не верю, что Галактионов просто так будет в эфире ругаться матом. Это не срыв, это что-то ещё», — сказал Созин «Чемпионату».

Ранее «Локомотив» в 16-м туре РПЛ сыграл вничью с «Крыльями Советов» (3:3).