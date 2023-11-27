В 05:30 27.11.2023 Сиэтл Саундерс и Лос-Анджелес начнут матч в плей-офф MLS.

Сиэтл Саундерс — Лос-Анджелес

Последний матч между собой: Лос-Анджелес — Сиэтл Саундерс 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.85 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Лос-Анджелес»).

Трансляция

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