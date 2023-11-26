«Вильярреал» — «Осасуна»: счет матча 3:1, обзор голов

одержал победу над(3:1) в матче 14-го тура испанской Примеры.

В составе хозяев хет-трик оформил Хосе Луис Моралес, забив свои голы на 57-й, 71-й и 80-й минутах встречи.

Единственный гол «Осасуны» забил Алехандро Катена на 78-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Вильярреал — Осасуна 3:1 Голы: 1:0 Хосе Моралес Луис (57'), 2:0 Хосе Моралес Луис (71'), 2:1 Алехандро Катена (78'), 3:1 Хосе Моралес Луис (80') Вильярреал: Филип Йоргенсен, Хуан Фойт, Рауль Альбиоль, Хорхе Куэнка, Альфонсо Педраса (Альберто Морено, 87'), Этьен Капу (Сантьяго Комесанья, 68'), Даниэль Парехо, Алекс Баэна, Хосе Моралес Луис (Бен Бреретон, 87'), Херар Морено (Мануэль Тригерос, 79'), Adria Altimira (Илиас Акомах, 68') Осасуна: Серхио Эррера, Хоан Мохика, Давид Гарсия, Алехандро Катена, Хесус Аресо, Мойсес Гомес, Рубен Пенья (Эсекьель Авила, 68'), Аймар Орос (Гарсия Унай Лугеа, 77'), Лукас Торро (Икер Муньос, 77'), Хон Монкайола (Рауль Гарсия, 64'), Анте Будимир (Хосе Арнаис, 77')

После этого матча «Вильярреал» занимает 12-е место в таблице Примеры с 15-ю очками в активе. «Осасуна» — на 14-й позиции (14 баллов).