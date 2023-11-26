«Рома» — «Удинезе»: счет матча 3:1 (1:0), обзор голов

В матче 13-го тура итальянской Серии Ауверенно обыграласо счетом 2:1.

На 20-й минуте счет открыл защитник джаллоросси Джанлука Манчини, голевую передачу ему отдал Пауло Дибала.

В начале второго тайма счет сравнял чемпион мира 2018 года француз Флорьян Товен, который замкнул передачу аргентинца Мартина Пайеро.

Ну а затем решающее слово сказал победитель следующего мундиаля аргентинец Пауло Дибала, добавивший к голевой передаче забитый гол. Ассистировал ему Ромелу Лукаку.

Заключительную точку в матче поставил Стефан Эль-Шаарави, которому голевой пас отдал Эдоардо Бове.

Футбол. Италия. Серия А Рома — Удинезе 3:1 Голы: 1:0 Джанлука Манчини (20'), 1:1 Флорьян Товен (57'), 2:1 Пауло Дибала (81'), 3:1 Стефан Эль-Шаарави (90') Рома: Руй Патрисиу, Джанлука Манчини, Диего Льоренте, Эван Н'Дика, Рик Карсдорп (Никола Залевский, 77'), Леонардо Спинаццола (Стефан Эль-Шаарави, 63'), Бриан Кристанте, Леандро Паредес (Эдоардо Бове, 77'), Лоренцо Пеллегрини (Сердар Азмун, 63'), Пауло Дибала (Расмус Кристенсен, 83'), Ромелу Лукаку Удинезе: Марко Сильвестри, Джордан Земура (Ассан Камара, 83'), Фести Эбоселе, Неуэн Перес, Жоау Феррейра (Кристиан Кабазель, 79'), Флорьян Товен (Лоренцо Лукка, 79'), Мартин Пайеро, Уолас, Лазар Самарджич (Санди Ловрич, 69'), Яка Бийол, Исаак Саксесс Предупреждения: Жоау Феррейра (19'), Лазар Самарджич (26'), Исаак Саксесс (27'), Лоренцо Пеллегрини (33')

«Рома» поднялась на пятое место с 21 очком. «Удинезе» идет на 16-й позиции с 11 очками.