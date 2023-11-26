«Атлетико» — «Мальорка»: счет матча 1:0, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Единственный гол «матрасники» забили на 64-й минуте. Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн отреагировал на навес в штрафную и вогнал мяч точно под перекладину ударом головой.
Футбол. Испания. Примера
Атлетико — Мальорка 1:0
Гол: 1:0 Антуан Гризманн (64') Атлетико: Ян Облак, Сесар Аспиликуэта (Хосе Хименес, 82'), Марио Эрмосо, Аксель Витсель, Маркос Льоренте, Пабло Барриос, Коке (Родриго Де Пауль, 63'), Самуэл Лино, Анхель Корреа (Родриго Рикельме, 63'), Антуан Гризманн, Альваро Мората (Мемфис Депай, 82') Мальорка: Предраг Райкович, Тони Лато, Копете, Матия Настасич, Мартин Вальент, Джованни Алессандро Апуд, Дани Родригес (Амат Ндиайе, 74'), Саму Кошта, Серхи Дардер, Антонио Санчес (Омар Маскарель, 62'), Абдон
После этого матча «Атлетико» занимает 3-е место в таблице Примеры с 31-м баллом в активе. «Мальока» — на 17-й позиции (9 баллов).