В 16:00 25.11.2023 Волгарь и Шинник начнут матч в очередном туре ФНЛ.

Волгарь — Шинник

Последний матч между собой: Шинник — Волгарь 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Волгарь» — «Шинник» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Шинник»).

Трансляция

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