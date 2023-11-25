Тен Хаг: Руководство «МЮ» желает, чтобы я развивал наш проект по аналогии с «Аяксом»

Главный тренеррассказал о том, какие задачи ставит перед ним руководство клуба.

«Руководство "Манчестер Юнайтед" заключил со мной контракт не для того, чтобы я команда играла так же, как и "Аякс". Меня подписали, чтобы наш клуб постоянно побеждал.

Руководство желает, чтобы я развивал наш проект по аналогии с "Аяксом". Нам нужно почаще выигрывать матчи авантюрным способом. Думаю, что я уже смог показать это в нескольких играх», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

После 12-и туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице с 21-м баллов в активе.

В следующем матче «красные дьяволы» сыграют с «Эвертоном» 26-го ноября в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.