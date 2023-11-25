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    Тен Хаг: Руководство «МЮ» желает, чтобы я развивал наш проект по аналогии с «Аяксом»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о том, какие задачи ставит перед ним руководство клуба.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Руководство "Манчестер Юнайтед" заключил со мной контракт не для того, чтобы я команда играла так же, как и "Аякс". Меня подписали, чтобы наш клуб постоянно побеждал.

    Руководство желает, чтобы я развивал наш проект по аналогии с "Аяксом". Нам нужно почаще выигрывать матчи авантюрным способом. Думаю, что я уже смог показать это в нескольких играх», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

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