«Брайтон» и «Вест Хэм» одержали победы в матчах АПЛ

Обзор матчей 13-го тура английской Премьер-лиги.

В одной из встреч «Брайтон» одержал гостевую победу над «Ноттингем Форест» со счетом 3:2.

В составе «чаек» дублем отметился Жоао Педро, забив свои голы на 45+4-й и 58-й минутах встречи. У «Фореста» отличились Энтони Эланга на 3-й минуте и Морган Гиббс-Уайт на 76-й минуте с пенальти.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест — Брайтон энд Хоув Альбион 2:3 Голы: 1:0 Энтони Эланга (3'), 1:1 Эван Фергюсон (26'), 1:2 Жоао Педро (45 + 4'), 1:3 Жоао Педро (пенальти) (58'), 2:3 Морган Гиббз-Уайт (пенальти) (76') Ноттингем Форест: Одиссеас Влаходимос, Мусса Ньякат, Харри Тоффоло, Данило, Ола Эйна (Ryan Yates, 90'), Орел Мангала, Николас Домингес (Каллум Хадсон-Одои, 69'), Морган Гиббз-Уайт, Крис Вуд (Дивок Ориги, 63'), Энтони Эланга, Murillo Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Адам Лаллана (Якуб Модер, 46'), Тарик Лампти (Жоао Педро, 35'), Льюис Данк, Йоэл Велтман, Билли Гилмор (Факундо Буонанотте, 77'), Паскаль Гросс, Эван Фергюсон (Карлос Балеба, 77'), Ансумане Фати (Джек Хиншелвуд, 21'), Саймон Адингра, Jan Paul van Hecke Предупреждения: Харри Тоффоло (54'), Саймон Адингра (65'), Льюис Данк (72'), Льюис Данк (73'), Мусса Ньякат (74'), Эван Фергюсон (74'), Барт Вербрюгген (82'), Факундо Буонанотте (90 + 4')

После этого матча «Брайтон» занимает 7-е место в таблице АПЛ (22 очка). «Ноттингем Форест» — на 14-й позиции (13 баллов).

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В параллельном матче «Вест Хэм» одолел «Бернли» со счетом 2:1.

Единственный гол «Бернли» забил форвард Джей Родригес на 49-й минуте с пенальти.

Уже на 86-й минуте защитник «Бернли» Дара О'Ши оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол — 1:1.

На 90+1-й минуте «Вест Хэм» все-таки вырвал победу. Точным ударом отличился полузащитник команды Томаш Соучек.

Футбол. Англия. Премьер-лига Бёрнли — Вест Хэм 1:2 Голы: 1:0 Ник Поуп (пенальти) (49'), 1:1 Dara O'Shea (автогол) (86'), 1:2 Томаш Соучек (90 + 1') Бёрнли: Джеймс Траффорд, Луис Байер, Чарли Тейлор, Сандер Берге, Джош Браунхилл, Лука Колеошо (Аарон Рэмси, 81'), Vitinho, Йоханн Гудмундссон (Джош Каллен, 85'), Зеки Мохамед Амдуни (Анасс Зарури, 73'), Ник Поуп, Dara O'Shea Вест Хэм: Альфонс Ареола, Эдсон Альварес (Дивин Мубама, 63'), Эмерсон, Наиф Агер, Курт Зума, Владимир Цоуфаль, Лукас Пакета, Джеймс Уорд-Праус, Мохаммед Кудус, Томаш Соучек, Дэнни Ингс (Саид Бенрахма, 62') Предупреждения: Луис Байер (32'), Наиф Агер (39'), Эдсон Альварес (39'), Владимир Цоуфаль (67')

После этого матча «Вест Хэм» занимает 9-е место в таблице АПЛ с 20-ю очками в активе, а «Бернли» — на последней 20-й строчке (4).