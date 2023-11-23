«Локомотив» — первый в России по количеству воспитанников, «Краснодар» — третий

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) составил список профессиональных клубов из собственных воспитанников в профессиональных чемпионатах по числу игровых минут в процентном соотношении.

За основу брались 60 лучших лиг мира. Клубы сортировались в зависимости от процента сыгранных минут воспитанниками в этом сезоне.

На первом месте оказалось киевское «Динамо», где 82,9% минут в УПЛ сыграли его воспитанники. На второй позиции ФК «Минск» (71,5%), третью строчку занял «Атлетик» из Бильбао (68,9%).

Среди российских клубов больше всего минут на поле провели игроки «Локомотива» (42,2%). Дальше идет «Динамо» (38,3%) и «Краснодар» (33,8%).