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    «Локомотив» — первый в России по количеству воспитанников, «Краснодар» — третий

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    Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) составил список профессиональных клубов из собственных воспитанников в профессиональных чемпионатах по числу игровых минут в процентном соотношении.

    Дмитрий Баринов — воспитанник «Локомотива»
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    Дмитрий Баринов — воспитанник «Локомотива»

    За основу брались 60 лучших лиг мира. Клубы сортировались в зависимости от процента сыгранных минут воспитанниками в этом сезоне.

    На первом месте оказалось киевское «Динамо», где 82,9% минут в УПЛ сыграли его воспитанники. На второй позиции ФК «Минск» (71,5%), третью строчку занял «Атлетик» из Бильбао (68,9%).

    Среди российских клубов больше всего минут на поле провели игроки «Локомотива» (42,2%). Дальше идет «Динамо» (38,3%) и «Краснодар» (33,8%).

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