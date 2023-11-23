Украина сыграет с Боснией, Грузия с Люксембургом, Казахстан с Грецией в стыковых матчах на Евро-2024

Сборная Украины Фото: globallookpress.com
Полуфинальные пары стыковых матчей выглядят следующим образом:
Путь А:
Польша — Эстония;
Уэльс — Финляндия.
Путь В:
Израиль — Исландия;
Босния и Герцеговина — Украина.
Путь С:
Грузия — Люксембург;
Греция — Казахстан.
В рамках трёх стыковых турниров 21 марта будут сыграны шесть полуфиналов, 26 марта — три финала. Три победителя финалов станут участниками предстоящего чемпионата Европы в Германии.
Напомним, что чуть ранее стал известен состав корзин для жеребьёвки группового этапа финальной части Евро-2024.