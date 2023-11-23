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    Украина сыграет с Боснией, Грузия с Люксембургом, Казахстан с Грецией в стыковых матчах на Евро-2024

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    Сегодня, 23 ноября, стали известны пары стыковых матей отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

    Сборная Украины
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    Сборная Украины

    Полуфинальные пары стыковых матчей выглядят следующим образом:

    Путь А:
    Польша — Эстония;
    Уэльс — Финляндия.

    Путь В:
    Израиль — Исландия;
    Босния и Герцеговина — Украина.

    Путь С:
    Грузия — Люксембург;
    Греция — Казахстан.

    В рамках трёх стыковых турниров 21 марта будут сыграны шесть полуфиналов, 26 марта — три финала. Три победителя финалов станут участниками предстоящего чемпионата Европы в Германии.

    Напомним, что чуть ранее стал известен состав корзин для жеребьёвки группового этапа финальной части Евро-2024.

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