Украина сыграет с Боснией, Грузия с Люксембургом, Казахстан с Грецией в стыковых матчах на Евро-2024

Сегодня, 23 ноября, стали известны пары стыковых матей отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

Полуфинальные пары стыковых матчей выглядят следующим образом:

Путь А:

Польша — Эстония;

Уэльс — Финляндия.

Путь В:

Израиль — Исландия;

Босния и Герцеговина — Украина.

Путь С:

Грузия — Люксембург;

Греция — Казахстан.

В рамках трёх стыковых турниров 21 марта будут сыграны шесть полуфиналов, 26 марта — три финала. Три победителя финалов станут участниками предстоящего чемпионата Европы в Германии.

Напомним, что чуть ранее стал известен состав корзин для жеребьёвки группового этапа финальной части Евро-2024.