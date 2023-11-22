С «Тоттенхэма» могут снять очки за нарушение при оформлении трансфера 15-летней давности

могут наказать за нарушение правил при оформлении трансфера нападающегов 2008 году.

По информации The Times, «Тоттенхэм» воспользовался услугами Митчелла Томаса, у которого не было лицензии на осуществление агентской деятельности.

Источник отмечает, что в оформлении сделки также участвовал агент Стюарт Питерс, который имел лицензию, но «Тоттенхэм» на подписывал с ним договор о представительстве.

Питерс получил за посреднические услуги один миллион фунтов. Сумма трансфера составила семь с половиной миллиона фунтов.

В связи с этим «Тоттенхэму» грозят серьезные штрафные санкции, в том числе запрет на трансферы, снятие очков или даже понижение в классе.

Напомним, в середине ноября АПЛ сняла с «Эвертона» 10 очков за нарушение финансового фейр-плей