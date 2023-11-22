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    С «Тоттенхэма» могут снять очки за нарушение при оформлении трансфера 15-летней давности

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    «Тоттенхэм» могут наказать за нарушение правил при оформлении трансфера нападающего Джермейна Дефо в «Портсмут» в 2008 году.

    Джермейн Дефо
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    Джермейн Дефо

    По информации The Times, «Тоттенхэм» воспользовался услугами Митчелла Томаса, у которого не было лицензии на осуществление агентской деятельности.

    Источник отмечает, что в оформлении сделки также участвовал агент Стюарт Питерс, который имел лицензию, но «Тоттенхэм» на подписывал с ним договор о представительстве.

    Питерс получил за посреднические услуги один миллион фунтов. Сумма трансфера составила семь с половиной миллиона фунтов.

    В связи с этим «Тоттенхэму» грозят серьезные штрафные санкции, в том числе запрет на трансферы, снятие очков или даже понижение в классе.

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