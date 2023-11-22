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    Мюллер может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

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    Руководство «Манчестер Юнайтед» попытается подписать нападающего «Баварии» Томаса Мюллера. Об этом сообщает Get German Football News.

    Томас Мюллер
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    Томас Мюллер

    Действующий контракт Мюллера с «Баварией» заканчивается летом 2024 года. Если форвард не сможет договориться о новом контракте с мюнхенцами, то боссы «красных дьяволов» попытаются подписать немца.

    Дело в том, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг является фанатом 34-летнего форварда. Специалист считает, что Мюллер поможет команде благодаря своему опыту.

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    • В нынешнем сезоне форвард провел 10 матчей за «Баварию» в Бундеслиге, забил гол и сделал 4 голевые передачи.

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