Мюллер может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Руководствопопытается подписать нападающего. Об этом сообщает Get German Football News.

Действующий контракт Мюллера с «Баварией» заканчивается летом 2024 года. Если форвард не сможет договориться о новом контракте с мюнхенцами, то боссы «красных дьяволов» попытаются подписать немца.

Дело в том, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг является фанатом 34-летнего форварда. Специалист считает, что Мюллер поможет команде благодаря своему опыту.

В нынешнем сезоне форвард провел 10 матчей за «Баварию» в Бундеслиге, забил гол и сделал 4 голевые передачи.