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    Сможет ли «Байер» продлить серию без поражений?

    «Байер» — «Штутгарт». Ставка (к. 1.70) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 27 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Штутгарт»
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    «Байер»
    27 апреля в 31-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Байер» и «Штутгарт». Начало игры — в 19:30 мск. «Байер» — «Штутгарт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 27 Апреля 2024 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 19:30 Штутгарт Штутгарт
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    «Байер»

    Турнирное положение: леверкузенцы уже досрочно стали чемпионами Германии и сделали это впервые за долгое время.

    Коллектив из Леверкузена набрал 80 очков и идет на первом месте в турнирной таблице, опережая ближайшего соперника на 14 баллов.

    Байер — Штутгарт: коэффициенты букмекеров

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    Леверкузенский коллектив смог 75 раз поразить ворота соперников и 20 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «фармацевты» сыграли вничью с «Боруссией» (1:1), а до этого переиграли «Вердер» (5:0), «Унион» (1:0), «Хоффенхайм» (2:1), «Фрайбург» (3:2) и «Вольфсбург» (2:0).

    Также «Байер» недавно смог пробиться в финал Кубка Германии. Он разгромил «Фортуну» (4:0) и теперь сыграет с «Кайзерслаутерном».

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    Помимо этого, подопечные Хаби Алонсо прошли «Вест Хэм» (2:0, 1:1) и пробились в полуфинал Лиги конференций, где им будет противостоять «Рома».

    Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Адам Гложек и Борха Иглесиас, а также дисквалифицированный Гранит Джака.

    Состояние команды: сезон для «Байера» складывается лучше не придумаешь. Команда уже выиграла чемпионат, а также близка к победам в Кубке страны и Лиге Европы.

    Леверкузенцы продолжают бить рекорд по продолжительности серии без поражении. В этом сезоне «фармацевты» не проигрывали ни в одном из турниров.

    За наставника команды Хаби Алонсо велась борьба между другими клубами, однако в итоге он принял решение остаться в стане «Байера».

    «Штутгарт»

    Турнирное положение: «швабы» также проводят отличный для себя сезон и претендуют на то, чтобы попасть в зону Лиги чемпионов.

    В настоящий момент коллектив из одноименного города имеет в своем активе 63 очка и занимает третье место в турнирной таблице.

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    • Команда из Штутгарта смогла забить 68 мячей, а пропустила — 36.

    Последние матчи: в прошлом туре «Штутгарт» проиграл «Вердеру» (1:2), а до этого переиграл «Айнтрахт» (3:0) и «Боруссию» (1:0).

    До этого же подопечные Себастьяна Хёнесса сырали вничью с «Хайденхаймом» (3:3), но одолели «Хоффенхайм» (3:0), «Унион» (2:0) и «Вольфсбург» (3:2).

    Не сыграют: не выйдут на поле в этой игре травмированные Самуэле ди Бенедетто, Джоша Вагноман, Дэн-Аксель Загаду и Николас Нарти, а также дисквалифицированный Ангело Штиллер.

    Состояние команды: сейчас сезон для «Штутгарта» можно оценить положительно, поскольку команда борется за тройку сильнейших.

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    «Швабы» являются главными претендентами на то, чтобы выиграть бронзовые медали и в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов, что будет настоящим успехом для команды.

    Статистика для ставок

    • «Байер» имеет беспроигрышную серию во всех турнирах 45 матчей

    • «Штутгарт» проиграл только 1 из последних 10 матчей

    • «Байер» не проигрывает «Штутгарту» на протяжении 11 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.20, а победа «Штутгарта» — в 4.30.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.60, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.35.

    Прогноз: несмотря на то, что «Байер» уже обеспечил себе чемпионский титул, думается, что команда захочет завершить сезон без поражений. «Штутгарту» победа важнее, поэтому думается, что если «швабы» и проиграют, то только минимально.

    Ставка: победа «Штутгарта» с форой+1 за 1.70.

    Прогноз: команды играют достаточно результативно, поэтому вполне могут забить четыре мяча на двоих.

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    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.40.

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    Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Штутгарт» с коэффициентом 1.70. Дата матча: 27.04.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Байер» продлить серию без поражений?
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